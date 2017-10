Wolfach Wechsel im Sekretariat des Pfarramts

Wolfach-Kirnbach . So hielt Pfarrer Stefan Voß am Sonntag einen Rückblick auf das gelungene Sommerfest der evangelischen Kirchengemeinden des oberen Kinzigtals, das im Schlosshof stattfand. Zudem gab er Ausblick auf die Festgottesdienste am Reformationstag, 31. Oktober.

Wird dieser in Kirnbach morgens mit Chor und Abendmahl gefeiert, sind die Wolfacher am Nachmittag zur Feier des Abendmahls eingeladen. In der Wolfacher Kirche umrahmt die Musikgruppe Schomobeto den Gottesdienst. Ebenfalls geplant ist ein Reformationsvesper Anfang November zusammen mit dem katholischen Pfarrer Hannes Rümmele.

Weiterhin wurde in der Versammlung ein Wechsel im Sekretariat des Pfarramts bekannt gegeben: Nadine Wöhrle wird zum Jahreswechsel die Nachfolge von Renate Eßlinger antreten. Eßlinger hatte mehr als 30 Jahre den Posten der Sekretärin inne und geht nun in den Ruhestand. Aus arbeitsrechtlichen Gründen werden laut Voß Änderungen der Öffnungszeiten des Pfarramts notwendig (siehe Info). Wöhrle wird die die gleiche Anzahl an Wochenarbeitsstunden leisten wie Eßlinger. Gesetzlich wird nun jedoch eine bestimmte Zeit vorgeschrieben, in der ungestört gearbeitet werden kann.