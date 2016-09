Wolfach "Wahrhaft treue Seelen"

"Das hat man wahrlich nicht oft", so Vorstand Heinzmann in seiner Ansprache, "da kann man als Arbeitgeber wirklich stolz sein und von wahrhaft ›treuen Seelen‹ sprechen." "Sie alle haben seit vielen Jahren großen Anteil am guten Geschäftsverlauf der Volksbank Kinzigtal", wandte sich Vorstand Oliver Broghammer an die Jubilare und betonte, dass sie, zusammen mit all jenen, die schon 20, 25 und 35 Jahre bei der Bank tätig sind, ihre erfolgreiche berufliche Laufbahn noch bei den Vorgängerinstituten wie der Volksbank Oberes Kinzigtal, der Raiffeisenbank Oberwolfach oder aber der Volksbank Hausach-Haslach begonnen haben.

So auch sein Kollege und Vorstandssprecher Martin Heinzmann, der wie Otmar Fleig aus Wolfach und Matthias Trautwein aus Schiltach seit nunmehr 35 Jahren "Volksbank-Mitarbeiter" ist. Alle sechs wurden auch vom anwesenden Aufsichtsratsvorsitzenden Karl-Otto Bonath beglückwünscht.

Heinzmann und Broghammer erläuterten die Unternehmensphilosophie bevor sie sich dann bei jedem der anwesenden Jubilare für die geleistete Arbeit persönlich bedankten, weiterhin viel Freude und Erfolg bei ihrer Tätigkeit und persönlich alles Gute wünschten.

Die Ehrungsveranstaltung, bei der auch Mitarbeiter für zehn-, 20-, 25- und 30-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt werden, findet für alle Jubilare zusammen mit ihren Partnern am 14. Oktober im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens im Gasthaus Krone in Fischerbach statt. Diese Jubilare werden 2016 bei der Volksbank Kinzigtal geehrt: für zehn Jahre: Nicole Fürst (Schenkenzell), Dennis Oehler (Hofstetten), Sandra Schmider (Wolfach), Kerstin Roser (Biberach); 20 Jahre: Stefan Burger (Hofstetten), Stephanie Sum (Wolfach), Michael Rempp (Schenkenzell); 25 Jahre: Annemone Trautwein (Schiltach), Ursula Dannecker (Alpirsbach), Carola Schikora (Alpirsbach), Stefan Mäntele (Schenkenzell), Alexandra Groß (Wolfach), Ilka Oberföll (Schenkenzell), Axel Moosmann (Gutach), Stefan Springmann (Steinach), Jochen Flaig (Schiltach); 30 Jahre: David Schmider (Wolfach), Jörg Oberfell (Haslach); 35 Jahre: Otmar Fleig (Wolfach), Heinzmann Martin (Gutach), Trautwein Matthias (Schiltach); 45 Jahre: Walter Armbruster (Hausach), Gerhard Schmider (Schenkenzell) und Marianne Ehrhardt (Schiltach).