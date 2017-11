Wolfach Vorgeschmack auf die Fasnet 2018

Es gab auch einen emotionalen Moment während der Martinisitzung: Dirigent Joachim Riester überreichte "Vitus" eine Rose und gestand ihm in Verse gekleidet seine Liebe: "Liebster Narrenvater, gut dass es Dich gibt, der Riester Jo ist schwer verliebt". Mit Tränen in den Augen leitete Kessler zum "Nussequiz" über. Die Ergebnisse werden im Narrenblättle veröffentlicht.

Neben den Hochtagen der Wolfacher Straßenfasnet nimmt die Zunft an den Narrentreffen in Gengenbach teil (siehe Info). Am Samstag, 20. Januar, stellen die Gengenbacher Organisatoren von 0 Uhr bis 3 Uhr einen Shuttle-Bus in Richtung Wolfach zur Verfügung. Am Sonntag wird die Heimreise mit einem Bus der Wolfacher Zunft erfolgen, der Preis liegt bei 15 Euro (zuzüglich zwei Euro beziehungsweise fünf Euro für das Festabzeichen am Sonntag).

Die Übernachtung im Massenquartier für 45 Euro wäre prinzipiell auch möglich. Eine Abordnung wird am Samstag parallel das Ortenauer Narrentreffen in Willstätt besuchen, je ein Hästräger jeder Gruppe wird auf einem Stocherkahn die Kinzig hinabfahren und die Zunft vertreten.

Das Schnurren wird Donnerstag, 4. Februar, in gewohnter Form mit sieben Gruppen in acht Lokalen stattfinden. Die Bewirtung des "Kreuz" können und möchten die Narren nicht mehr leisten, daher wird das Kurgartenhotel Platz für 80 Zuhörer bieten. Für die Straßenfasnet am Schmutzigen Dunnschtig fehlt noch eine Gastwirtschaft: Hierbei sind Ideen gefragt.

Mit dem zweiten Spiel galt es, sechs aus acht im gemahlenen Zustand vorliegenden Nüssen an Geschmack, Aussehen, Duft sowie Fließverhalten vom beigefügten Teelöffel zu erkennen.

Die Gruppe "Bollenhut" gewann nach der Wertung für die schönste närrische Kopfbedeckung auch diesen Wettbewerb. Im dritten Spiel zogen die "kleinen" Narren ihr Führungsteam kräftig durch den Kakao. Ihr Mundwerk mit zahnmedizinischen Wangenspreizern geweitet, mussten die Narrenräte vorbereitete Sätze zum Besten geben.

Die Gaudi war groß und die Räte spielten mit. Zum Finale, der Narrogeist-Beschwörung, gaben Bernd Schillinger und Hans Glunk einen Vorgeschmack auf die Themen der Fasnet. Es ist den Narren nicht entgangen, dass Kordula Kovac zurück auf der politischen Bühne Wolfachs ist. Die möglichen zukünftigen Tätigkeitsfelder der Politikerin wurden daher beleuchtet.

Dann fuhr der Narrogeist aus dem von Christian Eichinger bewachten Feuertopf und wurde um Erleuchtung für die närrischen Gruppen beschworen.

Passend zum olympischen Motto der Fitness-Fasnet entzündete der Narrenvater die Fackel am Narrogeist und drehte als Startläufer der närrischen Bewegung eine Runde im Dauerregen um den Narrenbrunnen.

I13. Januar: Narrenversammlung im Gasthaus Hecht

20. Januar: Besuch einer Abordnung in Willstätt

20. und 21. Januar: Narrentreffen in Gengenbach

27. Januar: Musikerball "Stars, Stripes and Sombreros"

30. Januar: Jungnarrenversammlung, Schlosshalle

31. Januar: Besuch der Kaffeetanten im Johannes-Brenz-Heim

2. Februar: Zunftabend in der Festhalle

4. Februar : Schnurren in den Wolfacher Lokalen

7. Februar: Fasnets-Ausrufen in der Stadt

8. bis 14. Februar: Die närrischen Hoch-Tage, darin am 11. Februar: die Teilnahme am närrischen Umzug in Hausach