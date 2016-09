Wolfach "Von Null auf Hundert"

Wolfach. Zu den bekanntesten Teilnehmern zählt sicher Peter Kraus, der in einem Jaguar Roadster von 1936 durch den Schwarzwald rollen wird. "Er liebt die Baiersbronn Classic", sagt Doris Mittwoch, Leiterin des Veranstaltungsbüros. Auch der ehemalige Rennfahrer Dieter Quester ist mit einen BMW Roadster von 1938 dabei.

Seit vor vier Jahren die erste Tour von Baiersbronn durch den Schwarzwald führte, habe sich viel getan, sagt Mittwoch: "Im europäischen Terminkalender ist die Classic von Null auf Hundert durchgestartet." Zahlreichen Interessenten musste in diesem Jahr bereits abgesagt werden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Rund 250 Starter kommen aus dreizehn Ländern. Einer reist für die Rallye aus Brasilien an, ein Norweger fährt "auf der Achse" nach Baiersbronn, wie Mittwoch sagt.

Bereits am morgigen Donnerstag startet der sogenannte Prolog, eine Tour durch das Murg- und Zinsbachtal. Auf der Ortenaurunde am Freitag werden bereits Bad Rippoldsau, Nordrach und Gengenbach durchfahren. Auf der Schwarzwald-Runde am Samstag ist dann Konstanz gefordert. "Bei der Rallye, der Gleichmäßigkeitsfahrt, müssen die Fahrer zu bestimmten Zeiten an einem bestimmten Ort sein", erklärt Mittwoch.