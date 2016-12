Wolfach Vom Galadinner bis zur Sofafeier

Wolfach. Zumindest lassen das ausgebuchte Restaurants und Hotels vermuten. Hummer und Trüffel bietet die Küche des Restaurants Löwen in Halbmeil in ihrem Acht-Gänge-Menü an. "Wir waren schon sehr früh im Jahr für Silvester belegt", sagt Inhaber Thomas Harter auf Nachfrage. Die Gästeliste sei querbeet, von Gruppen über Paare bis hin zu Briten, die seit dem Millennium Silvester aus London anreisen.

Sowohl beim Gasthaus Hecht in der Kernstadt als auch beim Hotel Kirnbacher Hof, die am letzten Abend des Jahres ein Galadinner anbieten, heißt es auf Nachfrage ebenso: Ausgebucht! Auch im Silence Hotel Adler in St. Roman, das zum Festbankett Live-Musik und Tanz bietet, ist nichts mehr frei. "Komplett belegt", vermeldet auch Carsten Finke vom Hotel Schloss Hornberg. Dort beginnt das Silvestervergnügen mit Höhlen-Cocktails in der Felsengrotte in der Unterwelt des Schlosses. Zwischen den Menü-Gängen unterhält ein Comedian. Anschließend kann bis zum Feuerwerk-Spektakel an Mitternach getanzt werden t. Überall ist die Gästeliste bunt gemischt aus Einheimischen und Urlaubern, die Silvester für einen Tapetenwechsel nutzen.

Viele Kinzigtäler feiern aber auch mit der Familie oder mit der Clique zu Hause. Bei letzteren wird oft auch ein Motto ausgegeben wie "Superhelden gegen Bösewichte", wie der Schwarzwälder Bote in Erfahrung bringen konnte. Wer es traditionell mag, kann am Silvesterzug in Schiltach teilnehmen. Die Schiltacher sehen ihren althergebrachten Zug nicht als Attraktion im üblichen Sinne, sondern als würdigen Abschluss des zu Ende gehenden Jahres und Dank der Gemeinde an Gott.