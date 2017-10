Wolfach Virtuos, aber mitunter zu hart

Wolfach . Soldan rückte als vorzüglicher Rezitator Peter-Härtlingscher Prosa und klangmächtiger Interpret Fanny-Henselscher Klaviermusik Leben und Werk einer Komponistin – in einer von Männern dominierten Zeit– in den Mittelpunkt des Geschehens.

Neben seine eigenen, musikgeschichtlich fundierten Ausführungen über die stets im Schatten ihres Bruders Felix stehende Fanny Mendelssohn, die den Maler Wilhelm Hensel heiratete, stellte Soldan einige Ausschnitte aus dem biografischen Roman "Liebste Fenchel!" von Peter Härtling.

Der Autor fantasiert sich mit feinem Gespür, immer eng an den überlieferten Fakten orientiert, in das familiäre Lebensumfeld Fannys hinein. Er beleuchtet ihr Verhältnis zur Familie Mendelssohn, zum wirkmächtigen Großvater Moses sowie den Konflikt um die Konvertierung zum evangelischen Christentum durch ihren Vater. Aber auch ihre Schwierigkeiten, sich gegen ihren Bruder musikalisch zu behaupten, was Fanny Hensel-Mendelssohn erst gegen Ende ihres kurzen Lebens zu gelingen schien, thematisierte er.