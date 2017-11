Wolfach Vier neue Gesichter

Außerdem wurde unter anderem die Arbeitseinteilung des Kinderballs mit Kinderumzug besprochen. Das diesjährige Thema "Safari" bietet dem Nachwuchs viele Möglichkeiten der Maskierung. Weiterhin stellte Bailer den Narrenfahrplan für die Zunft vor.

Vier Treffen stehen bereits im Januar an und im Februar geht es Schlag auf Schlag, wie zum Beispiel die Fahrt zum Hexenball der Senwig Hexen Hausach. Am Narren-Wochenende 10. bis 12. Februar nimmt die Zunft an den Umzügen in Halbmeil, Hausach und Schenkenzell-Kaltbrunn teil.