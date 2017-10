Wolfach "Vieles ist noch nicht kompatibel"

Was war zu Zeiten Luthers in der Kirche zu reformieren?

Die 95 Thesen von Martin Luther entzündeten sich damals am Ablasshandel, einem Geschäft mit der Angst der Menschen. Für Luther passte die Botschaft, die er als Augustinermönch vermittelte, nicht mit dem Verhalten der Mächtigen in der Amtskirche von Rom zusammen. Dazu zählte auch der Lebensstil der Würdenträger oder die Frage, wer Entscheidungen treffe und ob der Papst oder das Konzil mehr Macht besitze. Ein Bestreben Luthers war es, dass die Bibel von Jedermann gelesen und verstanden werden konnte und Messen in deutscher statt lateinischer Sprache gelesen werden sollten. An vielen Stellen wie Zürich, Straßburg oder Genf waren Diskussionen in Gang gekommen und das Bedürfnis zur Reformation hat eine eigene Dynamik bekommen.

Was gäbe es aus heutiger Sicht zu reformieren?

Heute gibt es in der Kirche viele Dinge, die nicht optimal laufen. Aber es gibt in den beiden großen christlichen Kirchen keine besonders hervorstechenden Punkte, die zum Aufruhr wie damals führen würden. Wir sind vielmehr dabei, immer wieder neu zu entdecken, wie wir den Menschen helfen können. Als Getaufte haben wir einen unglaublichen Schatz in dem, was uns überliefert wurde. Früher wurde das Selbstverständnis "Wir sind Kirche" von 95 Prozent der Gläubigen getragen, wogegen es heute in den beiden großen Kirchen viele nominelle Mitglieder gibt, die sich nicht mehr regelmäßig am Gottesdienst beteiligen. Wenn nur noch Leistungen wie Taufe oder Hochzeit eingefordert werden, reduziert sich die Kirche auf die Amtsträger. Also muss es zu einer Kristallisation in Richtung stärkerer Identifikation mit dem eigenen Glauben kommen. Auch die Frage, wie gemeinsam die Messe gefeiert wird, gehört dazu. Vieles ist derzeit nicht kompatibel, da muss und wird sich etwas ändern.

Schlagwort: Ökumene. Wo sehen Sie das Miteinander?

Bereits vor dem 16. Jahrhundert gab es viele Reformbewegungen. Die Verschiedenheit im christlichen Glauben sehe ich als große Stärke. Solange wir einander nicht das Christ-Sein absprechen und das – was geht – zusammen machen, ist alles gut. Aber das Evangelische ist in Baden bereits in die Wiege gelegt worden. Nach der Gründung Badens wurden die lutherischen und reformierten Kirchen uniert. Schon damals wurde die Entscheidung getroffen, dass die lutherischen und die reformierten Kirchen gemeinsam das Abendmahl feiern. Das war ein starker Ansatz für die ökumenische Bewegung. In der Charta Ökumenika unterschrieben 2003 erstmals die evangelische und katholische Kirche gemeinsam zu agieren, wo keine theologischen Gründe dagegen sprechen. Das weltweite Problem ist eher, dass die evangelische und katholische Kirche bald nicht mehr die Hauptausrichtung sein werden. Bei derzeit 700 Millionen Christen weltweit, die ihre eigene Ausrichtung für die einzig Richtige halten, sind sich die evangelische und die katholische Kirche doch sehr ähnlich und nahe. Die Fragen stellte Christine Störr.

Ein besonderes Jubiläum feiern die Gläubigen dieses Jahr: 500 Jahre Impulse zur Reformation von Kirche. Die 95 Thesen von Martin Luther, sprechen nur einen ganz kleinen Teil dessen an, was zu reformieren war und ist. Vor und besonders nach jenem 31.10.1517 gab es auf allen kirchlichen Ebenen unzählige solcher und anderer Impulse, auch viel Stillstand und Rückschritt. Zum Jubiläum haben viele Veranstaltungen das Kulturprogramm im Kinzigtal bereichert. In vielen Gruppen und Kreisen wurde nach- und vorausgedacht. Der 31. Oktober ist dieses Jahr ein staatlich geschützter Feiertag. Die evangelischen Gemeinden in Kirnbach und Wolfach begehen diesen Feiertag mit festlichen Gottesdiensten. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, mit zu feiern, auch über die Grenzen der evangelischen Kirche hinaus, so Pfarrer Stefan Voß. Termine: Sonntag, 29. Oktober: ab 10.15 Uhr Gottesdienst mit Marlis Willis; Dienstag, 31. Oktober: ab 9.30 Uhr Gottesdienst mit Chor und Abendmahl in Kirnbach; ab 18 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl – musikalisch gestaltet durch die Musikgruppe Schomobeto.