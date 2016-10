Der Stopp vor dem Tunnel bei Wolfach hat ein Ende: Seit Donnerstag ist die sogenannte Pförtnerampel geräumt, die Baustellenschilder sind entfernt worden. Der Verkehr fließt bereits wieder auf zwei Spuren. Damit sollte sich auch der Verkehr durch die Wolfacher Innenstadt wieder entspannen. Zahlreiche Autofahrer waren vor der Röhre in Richtung Stadt abgebogen, um die Baustelle zu umfahren. Die Arbeiten hatten Anfang August begonnen und sollten rund elf Wochen dauern. Wie das Regierungspräsidium (RP) Freiburg auf Anfrage mitteilt, konnte die Sanierung der Schwelle an der Einfahrt zum Tunnel von Hausach kommend (siehe Foto) schneller beendet werden, als geplant. Nun folgen die Arbeiten am Fahrbahnübergang auf der Ostseite, heißt es aus Freiburg. Dafür wird der Tunnel laut RP von Montag, 17. Oktober, bis Mittwoch, 19. Oktober nachts gesperrt. Gleichzeitig wird der Tunnel gereinigt. Foto: Gräff