Wolfach Venessia-Musikprojekt, Schrader

Wolfach. Zu bedauern sind all jene, die sich diesen zauberhaften Abend entgehen ließen, zumal Veranstaltungen auf einem solchen Niveau eher selten in einer kleinen Stadt wie Wolfach zu erleben sind. Nur etwas mehr als 30 Besucher fanden den Weg in den Rathaussaal, wurden dafür jedoch reichlich belohnt mit italienischem Belcanto vom Feinsten und Texten berühmter Schriftsteller, die die Atmosphäre der Serenissima in Worten einzufangen versuchten.

Unter der ideenreichen Regie von Ingeborg Waldherr zeichneten Lena Sutor-Wernich mit ihrem so wundervoll tönenden Mezzosopran und ihrer ausdrucksstarken Sprechstimme, sowie Ricardo Bartra mit seinem zwischen zärtlicher Süße und kraftvoller Männlichkeit changierenden Bariton empfindsame Stimmungsbilder Venedigs, ohne je in falsche Sentimentalität zu verfallen. Eine Bildpräsentation von Friedr Schneider ergänzte ihr Spiel optisch.

Galt der erste Teil noch ganz der Faszination der Kanäle, Brücken und Gondeln, entwickelte sich im zweiten mit venezianischen Liedern und Opernarien zwischen Liebe, Abschied und Schmerz, angesiedelt im immerwährenden Spannungsfeld zwischen Frau und Mann, eine ganz eigene Dramaturgie. Sie erschloss die sich auch jenen, die kein Italienisch verstanden – allein durch die sängerischen und schauspielerischen Leistungen der beiden Protagonisten.