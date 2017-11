Wolfach "Unterschiede müssen nicht trennen"

Ein Protestant, der mit einer Katholikin verheiratet ist, sah überhaupt keine Probleme: "Wir besuchen abwechselnd die Gottesdienste unserer Kirchen." Eine lebendige Kirchengemeinde habe es letztlich in der Hand, die Ökumene zu leben, betonte Voß, denn "Pfarrer kommen und gehen." So einfach sei das nicht, meinte eine Diskussionsteilnehmerin, denn wenn der "Chef" eine solche Arbeit nicht befürworte, finde sie nicht statt. Dem mochte Voß nicht widersprechen, doch habe es in der Vergangenheit mehrere ökumenische Arbeitsgruppen gegeben.

"Wir hatten das alles und das gilt es, wieder zu beleben," so der evangelische Geistliche. Markus Harter, Vorsitzender des evangelischen Kirchengemeinderats, regte einen vermehrten Austausch zwischen den Pfarrgemeinderäten an. Rümmele könnte sich beispielsweise auch vorstellen, zu Pfingsten einen großen ökumenischen Gottesdienst im Schlosshof abzuhalten, bei dem das Taufbewusstsein im Mittelpunkt steht. "Lasst uns das zusammen machen, was zusammen geht", brachte Stefan Voß die abendliche Diskussion auf einen Nenner.

Das ganze Jahr über wird das Reformationsjubiläum gefeiert. Am 31. Oktober 2017 hat sich die Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers zum 500. Mal gejährt. Das Jahr wird – anders als alle Luther- und Reformationsjubiläen zuvor – in globaler Gemeinschaft von Feuerland bis Finnland, von Südkorea bis Nordamerika gefeiert.