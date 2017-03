Wolfach Unterkünfte für Flüchtlinge gesucht

Seit Ende Februar sind zwölf Personen im Alten Spital einquartiert. Weitere 25 Flüchtlinge kommen ab April nach Wolfach. Im Spital ist aber kein Platz mehr und der Rücklauf privater Mietobjekte fällt derzeit bescheiden aus.

Im Haushalt sind für die Asylbewerberunterbringung 120 000 Euro netto eingeplant. Auch für den Um- und Ausbau des Engelschulhauses stehen 130 000 Euro netto bereit.

Da 2018 mit weiteren Flüchtlingen gerechnet wird, wäre das Engelschulhaus, so kristallisiert sich heraus, die langfristige Möglichkeit, um Flüchtlingen ein solides Obdach zu bieten.

Ratsmitglied Stefan Decker wurde bereits beauftragt, Planungen für den Umbau des Engelschulhauses zu entwerfen. Diese Skizzen für sechs Sozialwohnungen im Erd- und Obergeschoss stellte Decker daher nun den anderen Gemeinderäten vor.

Jeweils drei Wohneinheiten soll es demnach pro Stockwerk geben. Die Gesamtfläche für die sechs Apartments beträgt 344 Quadratmeter. Die Größen variieren hierbei von 35,5 (Eltern und Kind) bis 68 Quadratmetern (acht Personen). Für eine Gesamtbelegung von 37 Personen sei das Engelschulhaus gedacht, führt Decker weiter aus. Der Bruttopreis für eine solche Lösung beziffert sich auf 332 044 Euro – rund 161 000 Euro fürs Erdgeschoss und 171 000 Euro für die erste Etage.

In jedem Mietobjekt befänden sich eine Küche, ein Bad sowie Schlafzimmer. Die Ausstattung sei "funktionell und einfach", so Decker. Das schönste Zimmer von dem Trakt sei die Dachgeschosswohnung. Mit 63,8 Quadratmetern verfügt sie über ein größeres Bad, eine separate Küche und einen Balkon.

Manfred Maurer (SPD) beklagte indes, dass die Stadt die Avancen vom Geschäftsführer des Brenzheims, Markus Harter, nicht erhören würden. Sie würde ihn hinhalten, sich alle Optionen offen halten, obwohl sie doch auf zusätzlichen Wohnraum angewiesen sei. Er plädierte, zeitnah eine Entscheidung zu fällen, ob die Stadt das Objekt benötige. Geppert war gleicher Ansicht, jedoch, betonte er, liege der Verwaltung bislang noch kein Schriftstück über dieses Angebot vor.

Auch die Zentralität hat bei der Wohnungssuche der Stadt nun weniger Priorität – in den Fokus rückten nun auch die Grundschule in Halbmeil sowie das ehemalige Rathaus in Kirnbach. und bei der "Krone" Kirnbach wolle Geppert demnächst anfragen. Bislang sei aber noch nichts spruchreif.

Bruno Heil (SPD) appellierte indes, "relativ aggressiv" vorzugehen. Es müsse alles daran gesetzt werden, bei privatem Wohnraum zuzuschlagen. "Eine Containerlösung kostet viel Geld, bringt Unmut und ist nicht Sinn und Zweck der Unterbringung", kritisierte er.

Helmut Schneider (Freie Wähler) fragte, ob die Bauernhöfe im Außenbereich alle belegt seien. "Wir müssen jetzt mal pragmatisch denken", rief er ins Bewusstsein. Auch Simone Heitzmann (CDU) plädierte dafür. Doch die Zeit drängt, lang sieht das Landratsamt nicht mehr zu. Daher kommt der Gemeinderat am Mittwoch, 8. März, ab 18 Uhr erneut im Sitzungssaal des Rathauses zusammen.