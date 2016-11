Wolfach Ungarische Rhapsodien überwältigend stürmisch und zart zugleich

Jeder Anwesende hatte vom ersten Ton, den Mikulska aus ihrem Instrument hervorzauberte, an das Gefühl, an einem außergewöhnlichen Ereignis teilzuhaben, wie es sonst nur in den großen Konzertsälen Europas zu erleben ist. Die Pianistin begann den Abend mit drei Präludien von Karol Szymanowski, gefolgt von dessen Variationen op. 3. Schon hierbei zeigte sich sogleich Mikulskas überlegene, durchdachte Spielweise, die stets alle Stimmen mit ihren beiden Händen zu gleichberechtigten Partnern werden ließ.

Jedem Ton gab sie die ihm zustehende Bedeutung, nichts wird mit dezenter Zurückhaltung vor den Ohren des Publikums verborgen. So gelingt es Mikulska, die perlenden Läufe, den erregenden Charakter dieser in den frühen Impressionismus hineinleuchtenden Harmonien mit Nachdruck zu gestalten. Die klare Linienführung kommt dabei insbesondere auch den melancholischen Momenten sehr zugute, die bei anderen Pianisten zu oft mit einem zu viel an romantischem Schmelz verwaschen und ungenau in purer Langeweile verenden.

Kraftvolles Scherzo