Wolfach Um zwölf Uhr kommen die Geister

Mittleres Kinzigtal. Jede Kultur kennt sie, die Spukgestalten, die als Geister von Verstorbenen – auch "Totengeister" genannt – den Lebenden erscheinen, da sie nach ihrem Tod keine Ruhe finden. Andere Geistertypen sind die Hausgeister, wie die kleinen Heinzelmännchen, die den Menschen im Haushalt helfen oder Poltergeister und Kobolde, die uns mit albernen Späßen nicht in Ruhe lassen oder hinterlistig in den Wahnsinn treiben. Elfen, Feen und Zwerge gehören hingegen zur Gruppe der Naturgeister, die geheimnisvoll in Gewässern oder Wäldern zu Hause sind.

Auch im Kinzigtal spukte es. Davon erzählte jedenfalls Johann Joseph Hoffmann in seinem Buch "Trachten, Sitten, Bräuche und Sagen in der Ortenau und im Kinzigtal".

So hauste in Oberwolfach einst in einer Kronenbuche der Zierlegeist, der Wanderern erschien und sie in die Wolf trieb. Die Bewohner des Zierlehofs störte er nachts, indem er an ihre Fenster klopfte, jede Tür öffnete oder im Haus rumorte – schließlich war er einst selber der Hausherr gewesen.