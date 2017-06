Wolfach Turbulente Politik-Woche in Berlin

Wolfach/Kinzigtal/Berlin . Nach vier Jahren Politikarbeit in Berlin eine nochmal neue Erfahrung für die CDU-Frau, wie sie den Teilnehmern einer politischen Bildungsfahrt erklärte, die sie in dieser Berlin-Woche für ein paar Tage in der Bundeshauptstadt besuchten. Heute wird in Berlin über die "Ehe für alle" abgestimmt.

Die Reisegruppe war bunt gemischt. Ehrenamtliche Aktive aus dem Kinzigtal waren genauso dabei wie Weinbau-Fachleute, Bauernverband-Mitarbeiter, Polizisten, Journalisten, interessierte Bürger und Parteifreunde aus der Ortenau. Sie erlebten zwei vollgepackte, informative Tage an vielen Stellen des politischen Berlins. Unter anderem wurde der Reichstag besucht und zahlreiche Ausstellungen zur deutschen Geschichte.

Am spannendsten war für viele Besucher eine Aussprache mit der Politikerin. Kovac erklärte in der für sie so typischen, ungeschnörkelten und direkten Art, wie die Arbeit der Bundestagsabgeordneten im Detail funktioniert. Dass manche Arbeitstage schon um sieben Uhr beginnen und nicht wenige erst nach Mitternacht enden. Dass viele Termine zeitgleich laufen, in Ausschüssen und Arbeitsgruppen und deshalb das Parlament nicht ständig voll mit Abgeordneten besetzt ist.