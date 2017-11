Wolfach Trübes Regenwetter, aber gute Laune

Bunte und zum Teil riesige Regenschirme, unter denen die Besucher flanierten, dominierten die Hauptstraße. Vor allem bei den Auftritten der Kinder von dem Tanzstudio "Chunny’s" bildeten sich Zuschauerpulks, die den jungen Tänzerinnen verdienten Beifall spendeten.

Mit heißem Apfelsaft von der "Mosthexe" stärkten sich die Fans der Offenburger Formation "Soul Affair". Deren Sängerin Vicky Weissbrodt ließ sich warm bemützt ebenfalls nicht vom Regen die gute Laune verderben. Das galt auch für Nelli Lüders und Jasmin Meyer, die für die Landesgartenschau kommendes Jahr in Lahr warben. Hatte die eine sonnengelbe Blüten im Haar, verschenkte die andere mit strahlendem Lächeln Tulpenzwiebeln.

Ein Pilotprojekt startete der Patenverein Kinderlachen mit der Volksbank. Nachdem der Leseraum im Rathaus nicht mehr für den Bücherbasar zur Verfügung stand, tat sich der Verein mit dem Geldinstitut zusammen. "Wir schauen, wie es angenommen wird", meinte Renate Volk. Auch auf dem Schmelzegrün in der Werkhalle des Autohauses Wäschle bot der Verein Lesestoff an.

Dort bewirtete die Polio-Hilfe Kenia und die Kinder konnten im Trockenen den Streichelzoo der Kleintierzüchter besuchen. Einen Vorgeschmack auf künftige Gaumenfreuden in Wolfach gaben Cordula und Udo Mürb: Am kommenden Samstag eröffnet ihr Familienbetrieb in der ehemaligen Metzgerei Endres das "Fischparadies".

Der Wolfacher Einzelhandel präsentiert sich mit Firmen und Gastronomie an mindestens drei größeren Veranstaltungen das Jahr über verteilt. Der Wolfacher Herbst wurde heuer zum 14. Mal ausgerichtet. Fest etabliert haben sich im Veranstaltungskalender auch die Shopping-Nacht und das Stadtbrunnenfest. In einem bestimmten Turnus werden spezielle Thementage hinzugefügt, wie den "2. Wolfacher Tag der Gesundheit" 2016 oder zusätzliche Veranstaltungen organisiert wie die "Lange Tafel" 2017. Unter dem Vorsitz von Reinhold Waidele wurde der Wolfacher Herbst bis in Richtung Vorstadtstraße und am Damm erweitert. Der 1877 gegründete Gewerbeverein blickt auf eine lange Geschichte zurück. Ziel war, die geistige und kulturelle Bildung der dem Handwerkerstand angehörenden Arbeiter zu fördern. Zeitweilig gehörte ihm sogar eine eigene Musikkapelle, Turnabteilung und Vereinskrankenkasse an.