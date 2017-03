Wolfach Trauer an Klagemauer, Spott im Rathaus

Neben Joachim Haas von der Narrenkapelle und Narrenrat Hans Glunk lief auch Narrenvater Hubert "Vitus" Kessler mit. Er bildete das Schlusslicht des Zugs und war der letzte, der sich um den Stadtbrunnen versammelte.

Nun schickte sich die "Wäschegilde" an, ihre Geldbörsen ins bitterkalte Wasser zu tauchen. Dann wurde auf der Kante geschrubbt, was das Zeug hielt. Kein müder Euro war mehr darin zu finden. Dann hängten die Wäscher ihre Portemonnaies an der gespannten Leine auf, um sie trocknen zu lassen. Schließlich folgte das spannende Finale: Alle fielen sich alle heulend und klagend in die Arme, brachen in heftigstes Schluchzen aus, was das Publikum aber nur zum Lachen animierte.

Närrisch-nasse Grüße

Zwei närrisch-nasse Grüße, die von zwei Herren lässig über das Publikum geschwenkt wurden, gab es noch zum Abschied für die Umstehenden. Dann zog die "Wäschergilde" weiter, um traditionell ihren Stockfisch in der Gastwirtschaft Krone einzunehmen.

Für die feinen Herren im Frack und mit Zylindern war die Zeit aber noch nicht abgelaufen. Im Gegenteil: Beim Empfang im Rathaus amüsierten sie sich prächtig. Wäsche-Chef Sattler hatte mit seinen 21 vornehmen Mitstreitern im kleinen Vorzimmer des Blauen Salons Platz genommen.

Die Zeremonie begann mit dem Gedenken an José Amado, der am 15. Januar überraschend im Alter von 85 Jahren in seiner ersten Heimat Portugal verstorben war. Seine zweite Heimat sei aber Wolfach gewesen, so Sattler, wohin er 1964 als Gastarbeiter der Dorotheenhütte kam. Amado war Mitbegründer der Fasnetsgruppe des Wolfacher Portugiesenclubs. Seit 1993 wirkte er in der Gilde der Geldbeutelwäscher mit. 2010 wurden ihm der silberne und goldene Eulenorden sowie das Großkreuz der Armut verliehen.

Zwei "Wäsche-Neulinge" standen dagegen schon in den Startlöchern: Simon Heil und Erich Schmider. Nach langen Jahren des Werbens seien die Geldwäscher deren Charme erlegen. Beim Zylinderschwur verpflichteten sie sich "so wahr der altehrwürdige Wäschezylinder helfe".

Sattler, der seit 14 Jahren der "Wäschergilde" angehört, bekam für seine Verdienste den goldenen Eulenorden verliehen und freute sich riesig. Schon seinem Vater sei diese Ehre widerfahren. Zuvor hatte Sattler Bürgermeister Geppert kräftig die Leviten gelesen. Seine Reden seien zu lang, vor allem die Weihnachtsansprache. Auch hätten die Geldwäscher ihn dieses Jahr von einer ganz anderen Seite kennengelernt.

Das "Neu-Gardefischle"

Als "Neu-Gardefischle" sei er beim Kinzigtalbad-Beschluss gegen den Strom geschwommen, was ihm massiv Kritik eingebracht hätte. Als Kommunal-Frischling hätte er aber "Steher-Qualitäten" bewiesen.

Der Oberwäscher tadelte Geppert, der bezüglich der Windrad-Diskussion bei seinem Kollegen nicht richtig den Ton getroffen habe und nun "den Bauern zum Feind" habe – eine Anspielung auf Oberwolfachs Bürgermeister Matthias Bauernfeind.

Eigentlich hätten die Wäscher vorgehabt, Geppert bei der RTL-Sendung "Bürgermeister sucht Frau" anzumelden, jedoch erfuhren sie am Schnurrsonntag offiziell, dass der Bürgermeister wieder in festen Händen ist und beglückwünschten ihn als einen "Meister der kurzen Wege". Er müsse nur aus seinem Bürofenster schauen, um mit einem Wink von der gegenüberliegenden Seite zu erfahren, dass das Essen fertig ist.

Auch der Hang von bisherigen Bürgermeistern, sich in einem Bauwerk zu verewigen, wurde im Rathaus auf die Schippe genommen.

Im Oktagon verewigt

Was Gepperts Vorgänger bei Mosers Stadtsanierung und Fast-Schlosshofüberdachung gelungen sei, wäre nun das "Geppert’sche Oktagon" – gemeint war der geplante achteckige Kiosk. Die Wäscher schlugen vor, die WC-Anlage in einer Garage zu integrieren, damit der Afrabuckel bleibt, die Anlagen grüner sind, die Anwohner freie Sicht auf die Kinzig haben und die Kosten geringer ausfallen. "War’s das jetzt?", wollte Geppert wissen. Sattler antwortete, er wolle so lange reden, wie Geppert an Weihnachten. Zum Schluss empfahlen die Narren noch humorvoll ein Spielcasino auf dem Schmelzegrün zu errichten, damit die Chinesen, die sich bald in Bad Rippoldsau-Schapbach aufhielten, ihr Geld in den "Stadtsäckel" spülten.

Nach einer kurzen Pause, in der Oberkellner Dirk Bregger bewirtete, ging Geppert in seiner Replik darauf ein. Er bedauerte, die Rede nicht vor dem Empfang bekommen zu haben. Viele Punkte, wie sein Singledasein oder das Dach der Kirnbacher Gemeindehalle, seien längst nicht mehr aktuell. Für die Weihnachtsrede erklärte er allerdings, wolle er sich dieses Jahr etwas anderes einfallen lassen.

Narrenvater "Vitus" Kessler bedankte sich am Ende des Empfangs bei den Helfern, die die Fasnet zu einem "wirklich tollen" Ereignis gemacht hatten. Mit der Aufführung des Lustspiels am Schellemendig sei ihnen einiges abverlangt worden. Auch bei den 20 Personen, die den Auf- und Abbau bewerkstelligt hatten, bedankte sich Kessler.

So ganz von der Fasnet wollten sich die Narren dann doch noch nicht trennen. Sie bekannten, heute noch ein straffes Programm vor sich zu haben. Trotz des Witzes und der Rituale war es für sie aber ein leidvoller Tag, der nur durch Kameradschaft, Getränke und der einen oder anderen Zigarre gelindert werden konnte.