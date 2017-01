Wolfach Tochter Anke lernte hier das Krabbeln

Wolfach . Zweierlei Anlass gebe es zu feiern, begrüßte Gerhard Maier, Leiter der Tourist-Info Wolfach, die Gäste aus Offenbach. "Es ist die erste Gästeehrung unter der Regie von Karin und Frank Schmider, die in die Fußstapfen der Eltern treten und Ihr 30. Urlaubsaufenthalt in Wolfach", richtete Maier an die Opialkas.

Er freue sich sehr über diese Treue und danke im Namen der Stadt Wolfach mit einer Urkunde und Präsenten aus der Dorotheenhütte.

In dieser langen Zeit habe die Familie nicht nur die eigene Entwicklung miterlebt, sondern auch die der Gastfamilie, des Hofes und der Stadt. "Ja, Anke lernte hier krabbeln und nun war sie schon zwei Mal mit ihrem Freund hier in Urlaub", bestätigte Heike Opialka. Sie könne sich noch gut an Wolfach ohne Tunnel und die Eckwohnung im Schillingerhof vor dem Umbau erinnern.