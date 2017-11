Wolfach Temperament und zarte Schwünge

Wolfach . Trotz oder wegen des schlechten Wetters ist der Saal des Blauen Salons im Wolfacher Rathaus am Sonntagvormittag fast bis auf den letzten Platz besetzt gewesen. Die 17-jährige Ungarin, Flóra Csöke, trat am Cello gemeinsam mit ihrer Mutter Angelika Hámori bei der "Matinee – Junge Talente" auf. Hámori begleitete die 17-Jährige dabei am Klavier.