Wolfach Stress für Mensch, Tier und Natur

Wolfach (red/ff). In Süddeutschland und damit auch im Kinzigtal, ist laut Angelika Kalmbach-Ruf, Vorstandsmitglied des BUND Mittleres Kinzigtal, weniger der Temperaturanstieg spürbar, sondern die Zunahme extremer Wetterereignisse.

Das Wetterjahr 2016 habe eine Vorahnung des Klimawandels gebracht – auch in Südbaden. "Große Hitze, drückende Schwüle, heftige Gewitter, Starkregen, lange Trockenphasen und Temperaturschwankungen brachten die Menschen in Stress und Einbußen in der Landwirtschaft", sagt Kalmbach-Ruf. Immer mehr Sommertage mit mehr als 25 Grad Celsius würden laut BUND-Erhebungen in Baden-Württemberg registriert. Gleiches gilt für die tropischen Nächte, in denen die Temperaturen bei über 20 Grad Celsius liegen. Nur Eistage unter Null Grad gibt es demnach weniger.

Wald mildert den Temperaturanstieg