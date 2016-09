Wolfach "Stolz auf den Zusammenhalt"

"Wir hatten Glück mit dem tollen Wetter und dass wir draußen bewirten konnten, sonst hätten wir die Gäste gar nicht alle untergebracht", zeigte sich Abteilungskommandant Erwin Harter mehr als zufrieden mit dem Besuch. In der Tat war die Pausenhalle der Halbmeiler Grundschule voll mit Besuchern und in der Küche wurde derweil unter Hochdruck gearbeitet. Das Team hatte aber alles im Griff und eine Schlachtplatte nach der anderen verließ die Küche. Für die Abteilung sei das Schlachtfest immer ein Kraftakt, und alle Kameraden von der Jugendfeuerwehr bis zur Alterswehr werden gebraucht, sagte Harter. Auch deren Partner zeigen Arbeitseinsatz, ganz zu schweigen von den vielen hausgemachten Kuchen, die gespendet werden. "Ohne Gemeinschaft könnten wir das gar nicht machen und wir sind stolz auf den Zusammenhalt", meinte Harter. Schon am Samstagabend sei der Besuch sehr gut gewesen und am Sonntag hieß es beizeiten: ausverkauft.

Gut angenommen wurde auch das Programm für den Nachwuchs. Konzentriert wurde beim Wettspritzen die Pumpe bedient oder eine Runde mit dem Volksbank-Bähnle gedreht. Sehr beliebt waren auch die Fahrten mit dem Feuerwehrauto. Mit dem Aufräumen der Pausenhalle mussten sich die Feuerwehrleute wohl zum letzten Mal beeilen: die Außenstelle der Herlinsbachschule wird, wie bereits berichtet, geschlossen.