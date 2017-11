Wolfach Staus zu Stoßzeiten

Wolfach . Das sorgt bei einigen Berufspendlern für Frust: Durch die Felssicherungsarbeiten an der B 294 zwischen Wolfach und Hausach kommt es seit 6. November täglich zu langen Staus und Wartezeiten an beiden Ampeln in jede Richtung. Die Autos und Lastwagen stehen meist bis in den Reutherbergtunnel hinein.