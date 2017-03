Wolfach Stadt will Container-Anlage für Flüchtlinge kaufen

Diese Anlage kann 52 Flüchtlinge auf 900 Quadratmetern unterbringen. Sie kostet insgesamt schätzungsweise 350 000 Euro. Bei einer zwei Drittel Auslastung könnten insgesamt auch monatliche Einnahmen von rund 6800 Euro erzielt werden. Pro Flüchtling gibt es zudem eine Aufwandsentschädigung von 135 Euro und eine sogenannte "Kopfpauschale" von 1125 Euro für die Integration und Sozialbetreuung.

Nicht zuletzt wegen der mangelnden Zeit und dem wenigen Rücklauf von privaten Wohnungsangeboten, wie Ordungsamtsleiterin Michaela Bruss vorstellte, haben sich die Räte schweren Herzens für eine Containerlösung ausgesprochen.

Georg Schmieder (FW) fand das Containerdorf gar nicht so schlimm. Die erste Lösung sei vom Preis her verhandelbar und an solchen Siedlungen, wie es sie auch für einfache Arbeiter hinter Freiburg gebe, sei nichts Abartiges, betonte er. Carsten Boser (Grüne) fühlte sich hingegen von der Realität erschlagen. Er sei ebenfalls für die erste Variante, es falle ihm aber schwer. Er plädierte, wie auch die Verwaltung dafür, weiter nach besseren Unterkünften Ausschau zu halten.

Standorte noch unklar

Hubert Kessler (FW) war ratlos, was die Lokalisierung betrifft. Er wollte wissen, wodie Container aufgestellt werden sollten. Bürgermeister Thomas Geppert bat um Verständnis, dass diese Information erst im nicht öffentlichen Teil der Sitzung behandelt werde. Zwei bis drei Standorte seien denkbar und blieben vorerst geheim, da die Anwohner nicht überrumpelt werden sollten. Die Stadt wolle persönlich auf die Bürger zugehen, die dann in der Nachbarschaft leben würden.

Bruno Heil (SPD) brachte leere Hotelzimmer ins Spiel. Diese Idee wurde von Peter Ludwig (CDU) und Helmut Schneider (FW) begrüßt. Die Container, gab Heil zu bedenken, könnte Wolfach in drei oder vier Jahren nicht mehr loswerden, wenn alle Kommunen versuchten, ihre Objekte zu verkaufen.

Die Stadt habe bereits einige Gespräche mit Hoteliers geführt, gab Geppert bekannt. Diese scheiterten aber, weil diese kein Interesse daran hätten, nur für sechs Monate zu vermieten. Sie würden gleich verkaufen wollen. Einige Betreiber und Eigentümer befürchteten auch, dass es für die nächsten Interessenten, die Restaurant- und Hotelbetriebe fortführen könnten, es "nicht förderlich wäre", wenn dort zuvor Flüchtlinge untergebracht worden wären.

Nur das Hausmeisterhaus an der Herlinsbachschule und das ehemalige Kirnbacher Rathaus kann die Stadt in Eigenregie für jeweils acht Personen bewohnbar machen. Ansonsten verfügt sie über keinen derartigen kommunalen Wohnraum und ist auf Privateigentümer angewiesen. Wie Bruss schilderte, gebe es bereits zehn Absagen von Besitzern. Bei den restlichen von der Stadt angeschriebenen Eigentümern sei das Interesse ebenso relativ gering. Nur beim Straßburgerhof gebe es einen Interessenten, der zwei Flüchtlinge unterbringen könnte. Auch am Dienstag hätte Bruss noch eine Wohnung angeschaut, die aber renoviert werden müsste, was wiederum Zeit koste.

Manfred Maurer (SPD) betonte bei der Debatte: "Unter realer Betrachtung" müsse doch nach der "ungeliebten Lösung" gegriffen werden, um sich einen Puffer zu verschaffen. Auch Ulrich Wiedmaier (FW) bekräftigte: "Wir kommen um diesen Weg gar nicht herum."

Es sei bereits, so Maurer, "Fünf nach zwölf". Eine andere Übergangslösung sehe er momentan nicht. Das Gebäude vom Engelschulkindergarten, das die Stadt dem Brenzheim über Jahre zur Nutzung angeboten hatte, sei auch unsicher. Es könne nicht sein, so Maurer, dass die Stadt im Januar eine schriftliche Absage des Brenzheimes bekäme und ein paar Wochen später dieses wieder zurückgerudert. Maurer drängte wie schon in der Sitzung zuvor, auf eine schnelle, zuverlässige Entscheidung seitens der Verantwortlichen des Brenzheims.