Wolfach Stadt sucht nach Wohnungen für 90 Flüchtlinge

Infrage kommen könnte das Engelschulhaus, das momentan noch die Zweigstelle Wolfach der Musikschule Ortenau beherbergt. Das Gebäude könnte somit Ausgangspunkt der kommenden Haushaltsplanungen am 21. Dezember im Gemeinderat sein. Da die Musikschule Anfang 2017 in den sanierten Alten Bahnhof umziehen wird, geht Geppert von einem sechsstelligen Betrag aus, der in den Haushaltsberatungen durchaus um das bis zu 2,5-Fache erhöht werden könnte.

Ein einzelnes Stockwerk reiche für die Flüchtlingsaufnahme nicht aus, betonte Geppert. Bei 90 Personen seien mindestens 25 Wohnungen nötig. Mit einem "Puffer" von fünf bis zehn Immobilien wäre Geppert anfangs schon zufrieden.

Die Flüchtlinge, die jetzt kämen, so Ohnemus, verfügten über einen geklärten Aufenhaltsstatus mit Aussicht auf Arbeitserlaubnis und müssten laut Gesetz so lange in Wolfach untergebracht werden, bis sie aus eigener Kraft den Standort wechseln.

Aktuell beherbergt die Stadt zwölf Flüchtlinge, die in der Gemeinschaftsunterkunft in der Oberwolfacher Straße leben. Die Unterkunft Vor Langenbach wurde vor längerem gekündigt, weil der neue Eigentümer das Haus modernisieren will, so Geppert.

Neben den Wohnungen sucht die Stadt auch Ehrenamtliche, die den Neuankömmlingen bei Behördengängen und Sprachbarrieren helfen. "Bei Hemmschwellen" bieten der Bürgermeister und Ohnemus an, jederzeit ein offenes Ohr zu haben. Auch der Landkreis erwägt, Wolfach zusätzliche Plansozialarbeiter zur Verfügung zu stellen.