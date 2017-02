Wolfach Spielfreude und Energie

Flair der "Frühlingssonate"

"Das Flair dieser Musik lässt uns zwei Monate weiter sein," huldigte Krampen in seiner Moderation dem geradezu sturmdurchbrausten viersätzigen Werk.

Der Name "Frühlingssonate", so plauderte der Geiger, stamme nicht von Beethoven, sondern habe sich im Laufe der Zeit dem unbeschwerten Charakter des Stücks entsprechend ergeben. Mit Robert Schumanns poetischen Fantasiestücken op.73, in dem das innere Mitschwingen vor allem von Krampen beeindruckte, wurde das Publikum in die Pause entlassen.

Wildheit und Lyrik in einem

Unbestrittener Höhepunkt des Abends aber war die "Kreutzersonate" (Sonate A-Dur op.47) von Ludwig van Beethoven. Das dreisätzige Werk widmete der Komponist dem Violinvirtuosen Rodolphe Kreutzer, der es aber nie aufführte und sogar als unspielbar bewertete.

"Es kann einem schon Angst und Bange werden, wenn diese Komposition aufgelegt wird", scherzte Krampen und meinte damit die kühne Wildheit des Werks, gepaart mit lyrischen Seitenthemen als Inseln der Ruhe. Entsprechend dynamisch interpretierten die Künstler die etwa 40-minütige Sonate voll überbordender Spielfreude und Energie.

Küppers und Krampen bewältigten bravourös die Herausforderung von Tempowechsel und feurig bewegten Tremoli in makelloser Intonation.

Im ersten Satz setzte der Geiger zunächst allein mit Akkordgriffen ein und das Klavier antwortete in weiter Lage, woraufhin die beiden Künstler in angemessener Muße in feierlichem Zusammenspiel harmonische Fülle erzeugten.

Unbändiger Rhythmus

Der Mittelsatz imponierte mit Variationssätzen, in dem die Instrumente zu kontinuierlich neuen pastoralen Mischungen verschmolzen, bevor unbändiger Rhythmus mit kontrapunktischen Verflechtungen das Finale setzte.

Enthusiastischer Applaus und erneute "Bravo"-Rufe belohnten Küppers und Krampen für ihre wunderbare Musizierlust. Mit der Zugabe "Liebesleid" endete für die Freunde der exquisiten Kammermusik ein gelungener Konzertabend.