Wolfach Sommerkonzert bei tropischen Temperaturen

Viel Sinn für Komik

Das heitere "Frog on an old Tile" von Carey Blyton wusste Magda Scharer auf der Querflöte zusammen mit ihrer Lehrerin Heike Thoma im Duett mit viel Sinn für die Komik des Stücks zu interpretieren.

Eine Aria von Leopold Mozart spielte Jakob Benz auf der Violine, begleitet von Pätzold am Klavier. Heiteren Charakters war der erste Satz aus der Suite op. 116 von Benjamin Godard, den Anna-Lydia Oehler auf der Querflöte zusammen mit Pätzold am Klavier präsentierte.

Klasse Klavierspiel

Beim recht anspruchsvollen ersten Teil der Sonate "Pathétique" von Ludwig van Beethoven überzeugte Leon Fehrenbacher mit seinem ausgezeichneten Klavierspiel.

Leia Schilli an der Querflöte brachte zusammen mit Pätzold am Klavier Schwung und Pepp ins Programm mit drei jazzigen Stücken von Christopher Norton.

Und wie hätte ein Sommerkonzert besser enden können als mit dem Konzertsatz "Der Sommer" von Antonio Vivaldi? Teresa Schmider zeigte hierbei ihr bereits in jungen Jahren sehr hoch entwickeltes Talent auf der so schwer zu spielenden Violine. Pätzold übernahm auf dem Klavier den Orchesterpart.

Erfreut über die hohe Qualität der Musikschüler zeigte sich Musikschulleiterin Krichel in ihrem Schlusswort und dankte herzlich allen Beteiligten für diesen kurzweiligen Abend.