Seit Montag misst die Stadt die Geschwindigkeit in der Hauptstraße. Alle vorbeifahrenden Autos, die in Richtung Stadttor unterwegs sind, werden von einer kleinen Tafel erfasst. Darauf leuchtet die erfasste Geschwindigkeit auf. Erlaubt sind dort offiziell nur 20 Stundenkilometer. Doch viele Autofahrer halten sich trotz des neuen Geschwindigkeitsmessgeräts nicht daran und fahren am Dienstagabend sogar mit 33 Stundenkilometern durch durch Wolfachs Flaniermeile. Ein Bußgeld wird aber nicht erhoben. Laut Petra Weiß, Mitarbeiterin des Bürgerbüros, ist es die "softe Variante zum Blitzer". Es "bewirkt schon ein kleines bisschen was", ist sie sich sicher. Die Tafel gibt es seit zehn Jahren. Von Woche zu Woche wechselt sie ihren Standort. Zuletzt war sie in der Bergstraße stationiert. Es gebe immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung, wo das Gerät montiert werden könnte, zum Beispiel bei der Schule oder beim Kindergarten. "Leider haben wir nur eine Tafel", bedauert Weiß daher. Foto: Steitz