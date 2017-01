Wolfach Silvester läuft glimpflich ab

Die Mitarbeiter des Bauhofs mussten dennoch am Montag mit den Reinigungsarbeiten beginnen. Am Dienstagvormittag beendeten sie diese, so Bruß weiter.

Auch in Oberwolfach war die Lage ruhig. Laut Petra Neef, Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung, gebe es an den Hauptstraßen keine Auffälligkeiten, was Feuerwerksreste betrifft.

Die Polizei und Freiwillige Feuerwehr Wolfach mussten am Silvesterabend nicht ausrücken. Nur am Neujahrstag erhielten die Feuerwehrmänner den Notruf, dass ein Schwan auf der Kinzig beim Sachtleben-Wehr eingefroren sei. Der Vogel konnte sich aber selbst befreien und war schon wieder unterwegs, als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen.