Verdiente Mitarbeiter des Johannes-Brenz-Heims sind bei der Mitgliederversammlung am Dienstag ausgezeichnet worden. Geschäftsführer Markus Harter überreichte ihnen Urkunden und Blumengebinde. Ihn freue es sehr, sieben Mitarbeiter ehren zu dürfen. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit im Brenzheim beträgt laut Harter zehn Jahre und das lässt seiner Aussage nach auf gutes Teamwork schließen. Viel Lob für die Belegschaft im Allgemeinen und die Geehrten im Besonderen gab es auch von Herbert Kübel, dem Vereinsvorsitzenden der diakonischen Gemeinschaft. Die Qualität einer Einrichtung lebe von den Mitarbeitern, stellte Kübel fest. "Ohne Ihren Einsatz wäre das Brenzheim nicht da, wo es heute ist", würdigte Kübel deren Arbeitseifer und Treue. Es habe auch schwierige Zeiten gegeben, die von ihnen mitgetragen worden seien. Der besondere Dank Kübels ging an Harter für seine erfolgreiche Arbeit und an den Pflegedienstleiter des Brenz-Heims, Frank Jehle. Ausgezeichnet wurden für zehn Jahre Jelenka Andrijasevic, für 15 Jahre Anna Deck, Cordula Heidig und Eva Moosmann, für 25 Jahre Maria Soler, für 30 Jahre Gottfried Armbruster sowie für 35 Jahre Beate Hezel. Anna Deck war nicht anwesend. Foto: Jehle