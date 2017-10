Wolfach September ist kein "Mai des Herbstes"

Nach dem rekordwarmen September des letzten Jahres war der Monat in diesem Jahr im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt im negativen Bereich vorzufinden. Zu warme Zeitabschnitte waren in den ersten beiden Monatsdritteln nur sporadisch und kurz, erst im letzten Drittel konnte sich überwiegend zu mildes Wetter behaupten. Der gesamte Monat fiel in Wolfach um 0,8 Grad kühler aus als in einem normalen September gewohnt. Sommertage mit mindestens 25 Grad gab es erstmals seit 2010 überhaupt keine mehr.