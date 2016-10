Wolfach September bringt 184 Sonnenstunden

Die nachfolgenden Tage waren ein spätes "Sommermärchen": strahlend blauer Himmel und täglich noch eine kleine Temperaturzugabe. Am Ende waren es sogar wieder über 30 Grad.

Regen folgt kurze Zeit

Zur Monatsmitte wurden die Wolfacher dann doch mehr auf den Herbst eingestimmt, ein Temperaturrückgang um zehn Grad, dazu viele Wolken und Regen zeugten von der weit fortgeschrittenen Jahreszeit.

Doch gänzlich geschlagen gab sich der "Mai des Herbstes" wie der September auch genannt wird, damit nicht: Das letzte Monatsdrittel war nochmals meist sonnig und bei Temperaturen von 20 bis 25 Grad angenehm warm.

Lediglich die Tage vom 19. bis 23. September lagen leicht unter der langjährigen Durchschnittstemperatur. Alle anderen Tage zeigten sich mehr oder weniger zu warm. Die höchsten Überschüsse gab es am 13. und 14. September, als es bis zu acht Grad wärmer war als normalerweise in dem Monat.

Rekordmonat seit 1958

In Wolfach wurde für den Gesamtmonat eine Durchschnittstemperatur von 16,2 Grad ermittelt. Das ist ein Plus von 2,8 Grad. Nach 2006 war dies der wärmste September in diesem Jahrhundert und zugleich auch der drittwärmste der Wolfacher Messreihe seit 1958.

Beachtlich ist auch die Zahl von noch drei heißen Tagen und 13 Sommertagen (10 Grad), die das sommerliche Attribut des Monats bewiesen. Als höchste Temperatur wurden 32 Grad am 13. September gemessen. Auf 4,8 Grad sank das Thermometer hingegen am 22. September.

Eine Fortsetzung erfuhr die trockene Witterung, wobei der September das Niederschlagsdefizit noch steigerte. An der Wetterstation wurden insgesamt 28,3 Liter pro Quadratmeter gemessen. Das war gerade noch ein Drittel der Normalmenge. Der Niederschlag verteilte sich auf acht Tage (minus 4 Grad), wobei fast die Hälfte der Gesamtmenge von 13,4 Litern am 17. September fiel.

Trockenheit wirkt sich aus

Nachdem bereits Juli und August weniger als die Hälfte des Solls erbrachten, waren die Auswirkungen der Trockenheit im letzten Monat mehr als augenscheinlich. An Südhängen sah es steppenartig aus, viele Bäume warfen schon Ende August erstes Laub ab und die kleineren Bäche verkümmerten zu Rinnsalen. Verschärft wurde die Trockenheit durch die hohe Sonneneinstrahlung, welche zusammen mit den hohen Temperaturen und der geringen Luftfeuchte eine starke Verdunstungsrate förderten.

In Wolfach wurden 184,3 Sonnenstunden gezählt. Das sind 30 Stunden mehr als in einem gewöhnlichen September. Das Bewölkungsmittel lag mit 3,7 Grad um ein ganzes Achtel niedriger als im Durchschnitt. Dadurch konnten acht heitere Tage (3 Grad) und nur sechs trübe Tage (minus 4 Grad) gezählt werden.