Wolfach Seniorenthemen sensibel präsentiert

Alle Facetten dieses Phänomens werden dabei beleuchtet und nach Gründen dafür gesucht. Diese reichten von praktischen Erwägungen, wie beispielsweise "beige passt zu allen anderen Kleidungsstücken", bis hin zu eher abstrusen biologischen Theorien: "Das Augenlicht wird träger und kann kräftige Farben nicht mehr fokussieren." Auch Eitelkeiten wurden benannt: "Beige macht jünger."

Die Farbwahl war aber auch den Erfahrungen durch die eigenen Erwerbsbiographien geschuldet: Im Beruf mussten bereits Anzug, Blaumann, Kittelschürze oder Kostüm getragen werden. So fanden die Senioren, dass sie sich im Ruhestand legerer kleiden könnten.

Bei der aufkommenden Diskussionsrunde kam für die Landbevölkerung noch die Deutung hinzu, dass die eigene Großeltern-Generation im Alter immer vollständig schwarz gekleidet war und frau sich davon emanzipieren wolle.

Die 20 Damen hatten sich übrigens für den Filmabend für eine Garderobe in kräftigen Farben entschieden, wer in Wolfach in Rentnerbeige unterwegs ist, muss offenbar ein Kurgast sein.

Der zweite Kurzfilm "Bis gleich" beschäftigte sich sensibel mit der Einsamkeit älterer Menschen in der Großstadt. Kontrastierend dazu zeigte er das zu hohe Lebenstempo der jüngeren Generation und überraschte mit einer originellen Problemlösung.

Für den kommenden Kurzfilmabend hat Margarete Schrempp von der katholischen Frauengemeinschaft Wolfach/Halbmeil schon einen Titel im Kopf. Die geplanten St.-Laurentius-Lichtspiele mit Laptop, Beamer und kleiner, transportabler Leinwand sollen dann auch 2018 wieder ihr Publikum finden.