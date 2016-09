Wolfach Selten gehörte Sinnlichkeit und Perfektion

Zu Johann Jakob Frobergers 400. Geburtstag spielte Uhl eine Toccata und eine Fantasia, die mit dem gezielten Einsatz der Chromatik in der noch kühlen Harmonik des Frühbarocks für ausdrucksstarke Wendungen sorgten. In eine ganz andere Welt führte Joseph Haydns Divertimento Hob. XVI:7 mit seinem graziösen Habitus. Angesichts der vielen Jubiläen improvisierte Uhl eine kleine Fuge über zwei der bekanntesten Geburtstagslieder, dem sich mit Michelangelo Rossis "Toccata Settima" ein Werk aus dem 17. Jahrhundert voll chromatischer Experimentierfreudigkeit anschloss. In allen diesen Stücken bewies Uhl seine große Meisterschaft auf dem so schwer zu spielenden Clavichord, lotete mit Feingefühl die kleinsten Nuancen in der Dynamik aus und gab jedem Satz den nötigen Halt in der rhythmischen Gestaltung durch seinen distanziert-durchdachten Anschlag.

Nach der Pause wagte es Uhl, auf dem Clavichord eine Auswahl aus Johann Sebastian Bachs großartiger "Clavier-Übung, bestehend in einer Aria mit verschiedenen Veränderungen vors Clavicimbal mit zwei Manualen" zu präsentieren. Und der Mut des Interpreten führte zu einem grandiosen Erfolg, gerieten doch die so feinsinnig-elegant komponierte Aria mit ihrer betörenden Lieblichkeit und jede der zehn von Uhl ausgewählten "Veränderungen" mit ihrem so sanften und etwas munteren Charakter, ursprünglich dafür gedacht, den Grafen Keyserlingk in seinen schlaflosen Nächten aufzuheitern, zu bezaubernden Kostbarkeiten von selten zuvor gehörter Sinnlichkeit und Perfektion.