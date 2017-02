Wolfach Schule stellt berufliche Ausbildungswege vor

Wolfach (red/ms). Die Beruflichen Schulen Wolfach stellen am Donnerstag, 16. Februar, zwischen 18 und 20 Uhr mögliche Ausbildungswege bei einem Informationsabend vor. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, an Rundgängen und Demonstrationsvorführungen in den Fachräumen, Labors und Werkstätten teilzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung.