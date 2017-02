Wolfach Schüchtern bei VIPs, Seitenhiebe nach Wolfach

Wolfach-Halbmeil . Im "Kreuz" und "Löwen" sowie dem Dorfgemeinschaftshaus wurden unverblümt hanebüchene Missgeschicke durchgehechelt und allerhand Peinlichkeiten in Reim und Lied ausgeplaudert. So wunderte sich Armin Huber von den "Sixpack and a Coke", wie die Halbmeiler Zunft am Freitag einen Zug nach Oberwolfach zum "Wölfleball" nehmen kann, wie es im offiziellen Narrenfahrplan zu lesen ist. "Bahnhöfe bauen und tiefer legen ist populär, aber eine U-Bahn von Halbmeil nach Oberwolfach wär legendär", frotzelte der Schnurrant.

Das "Dutzend Jungs" brachte als Mexikaner kostümiert plus einem Anzugträger mit üppiger blonder Mähne musikalisch kräftig Stimmung in die Beizen und verballhornte den US-Präsidenten Donald Trump, der bekanntlich so seine Probleme mit den Mexikanern hat.

Als Politessen schaute der "Flotte Dreier" (Anna Schmider, Andrea Schillinger und Renate Volk) im Dorf nach dem Rechten und schickte bissige Seitenhiebe ins Wolfacher Rathaus. Dort würden sich die Hirnwindungen verknoten, ob ein Kiosk rund, achteckig oder gar nicht gebaut werden soll.