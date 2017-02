Wolfach - "Schnipp schnapp, Krawatte ab" heißt es bald wieder in der Volksbank-Filiale in Wolfach. Die Mitarbeiter in der Vorstadtstraße haben bereits alle Vorbereitungen getroffen. Bankkauffrau Ute Talpasz, die dabei federführend ist, hat bereits einige Exemplare, die die Männer dort am Schmutzigen Dunnschtig lassen mussten, aufgehängt.