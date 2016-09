Wolfach "Schnell eine Lösung finden"

Mit dem neuen Modell werden sich die Frauen selber auf den Weg machen müssen und sich auf wechselnde Hebammen einstellen. Denn die sechs Beteiligten werden die zentrale Anlaufstelle zusätzlich zu ihrer sowieso vorherrschenden Arbeitsüberlastung anbieten.

"Wir nehmen in das neue Modell sehr gerne Hebammen hinein, die Kurse für die Frauen anbieten", erklärt Claudia Brucher. Momentan betreuen sie die werdenden Mütter in Geburtsvorbereitungskursen des Kinzigtals. Doch spätestens, wenn die Welschensteinacher Hebamme Ottilie Malinowski Mitte kommenden Jahrs ihre Tätigkeit einstellt, würde sich die Situation laut Brucher weiter zuspitzen. Um die Schwangeren nicht alleine zu lassen, gebe eine sehr erfahrene Hebamme des Kinzigtals – die eigentlich nicht mehr arbeite – noch einmal Kurse für werdende Mütter.

Seitens der Politik betont Bundestagsabgeordnete Kordula Kovac (CDU) auf Nachfrage des SchwaBo: "Die Probleme der Hebammen sind in Berlin angekommen." Als Berichterstatterin ihrer Fraktion habe sie viele öffentliche Anhörungen des betreffenden Petitionsausschusses verfolgt und Gespräche mit Kollegen sowie betroffenen Hebammen und Eltern geführt. 2015 seien laut Kovac neue Regelungen zur Verbesserung der Situation und zur Sicherung des Berufsstands erlassen worden. "Der Bundesregierung ging es insbesondere darum, die hohen Haftpflichtprämien dauerhaft zu senken", erklärt Kovac. Mit dem Sicherstellungszuschlag und dem Regressausschluss seien entsprechende Instrumente eingeführt worden.

Bundesregierung kennt die Probleme der Hebammen.

"Ich persönlich bin der Meinung, dass diese Lösung die beste ist, die gefunden werden konnte. Sie passt sich in das komplexe und rechtlich bisweilen sehr komplizierte deutsche Gesundheitssystem ein", sagt die Bundestagsabgeordnete. Alternative Konzepte um die finanzielle Überforderung von Hebammen zu beenden seien, so Kovac, an erheblichen bürokratischen und verfassungsrechtlichen Bedenken bereits im Vorfeld gescheitert. Aus der Sicht der Abgeordneten wäre es sehr wichtig, über die Vergütung der Hebammen zu diskutieren. Da ende allerdings laut Kovac die Verantwortung der Politik, die Hebammenverbände würden in der Pflicht stehen.

"Ich ermutige alle Hebammen, sich in den Verbänden zu engagieren und sich an die Funktionsträger zu wenden. Denn auf die Lohnfindung im Gesundheitsbereich kann und darf die Politik keinen Einfluss nehmen", unterstreicht Kovac. Sie habe sich mit den zuständigen Lokalpolitikern in Verbindung gesetzt, um auch künftig eine wohnortsnahe Hebammenversorgung in der Region sicher zu stellen. Mit den Landratsämtern in Offenburg und Rottweil stehe sie in Verbindung. Im Laufe der Woche werde Kovac sich mit betroffenen Frauen in Wolfach treffen: "Nun sollten alle politisch Verantwortlichen nach kreativen Lösungen jenseits der großen Politik suchen."

Das sieht auch Theresa so, die im siebten Monat schwanger ist und von Anfang an wusste, dass Hebamme Yvonne Bernadio von einem Tag auf den anderen aufhören könnte. Trotzdem hatte sie die Hoffnung, ihre Geburtsvorbereitung und die Nachsorge mit "ihrer" Hebamme abzuwickeln. Jetzt fahre sie für die Geburtsvorbereitung nach Offenburg – und nach eigener Einschätzung bald auch für die Rückbildungsgymnastik nach Offenburg. Lediglich für die direkte Nachsorge habe sie glücklicherweise eine Hebamme gefunden, so Theresa.