Wolfach Schlosshalle wird "kein Aschenputtel"

Schmider und Schwendemann präsentierten daher am Mittwochabend fünf Varianten, die von einem Grundbetrag (560 075 Euro) plus X ausgingen. Die kleine Variante, Alternative eins (A1), sieht vor, ohne Küche zu bauen (minus 20 000 Euro). A2 wäre die große Lösung: eine zwei-geschossige Sanierung inklusive Küche (plus 50 000 Euro). A3 würde die kleine Umkleide einschließen (plus 46 000 Euro). Neue Fenster gäbe es bei A4 dazu, einschließlich der Oberlichtöffner und Verdunkelungen (plus 49 000 Euro). Neue Fenster und Extras gebe es auch bei der Variante A5. Hierbei wäre allerdings noch die Öffnung zum Schlosshof inbegriffen (plus 110 000 Euro).