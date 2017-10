Wolfach Schlosshalle ist "eine Perle unserer Stadt"

Zudem ließ er wissen, dass der Förderverein bereit sei, die Stadt Wolfach bei der kommenden Baumaßnahme, der Schlosshalle, mit dem gleichen Engagement wie den Alten Bahnhof zu unterstützen. Im Frühjahr 2018 soll diese Aktion in Angriff genommen werden. Denn beide Projekte seien in absoluter Verbindung zu sehen. Ziel sei, den "großen, alten Mehrzweckschlauch" in den früheren Urzustand zurück zu versetzen. Dies ließe, so Schafheutle, bei den Wolfachern viele Erinnerungen wieder aufblühen, denn die Schlosshalle sei "eine Perle unserer Stadt".