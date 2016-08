Wolfach "Scherzis" begeistern in Halbmeil

Halbmeil. Nicht zu viel versprochen hatte Michael Heizmann, Vorsitzender der TKK, als er in seiner Begrüßung des musikalischen Leiters Anton Gälle und seinen "Scherzis" den "Diamanten der böhmischen Blasmusik" ankündigte und exzellente Unterhaltung ansagte. Das abwechslungsreiche Repertoire des rund vierstündigen Programms heizte dem Publikum mit traditionellen Märschen, Walzer und Polkastücken mächtig ein und der Funke sprang zur glänzend gelaunten Zuhörerschaft von Anfang an über.

"Traumwetter und Traumkulisse hier in Halbmeil für ehrliche, dicke Blasmusik, die wir für euch dabei haben", bescheinigte Moderator Schorsch Zwicknagel den Fans und dem Festkomitee der TKK. Vor dem musikalischen Einstieg in die Sommernacht lud Zwicknagel zu einem Extraapplaus für die junge Schweizer Gruppe ein, die den Abend mit "Trychlen" (überdimensionale Kuhglocken) eröffneten und das Zelt erbeben ließen. "Erstaunlich, was mit Kuhglocken als Klanginstrument alles zu machen ist", staunte eine Besucherin. Die 15 Jungs machten auf Einladung der TKK in Halbmeil Station auf ihrem Vereinsausflug in den Schwarzwald.

Mit dem wuchtigen Marsch "Gruß an Schenkenzell" von Mathias Gronert setzten die hochkarätig besetzten "Scherzis" den Auftakt zu einem tollen Konzert mit beschwingten Melodien und hervorragenden Solisten. Von der einfühlsam getragenen "Mondlicht Polka" von Norbert Gälle bis zum Bravour-Solo von Trompeter Berthold Kiechle hörten die begeisterten Besucher eine Kapelle voller Spielfreude und hoher musikalischer Qualität.