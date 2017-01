Vor dem Schlosstor in Wolfach sind infolge einer kaputten Hauptleitung 400 Kubikmeter Wasser ins Erdreich geflossen. Laut Wassermeister Hubert Decker wurde dieser Fehler erst am Donnerstag von der Zentrale entdeckt. Doch da war jedoch schon zu spät: Einen Tag lang lief das Wasser bereits. Der exorbitante Verbrauch machte die Experten stutzig und sie reagierten: Bereits um 5 Uhr morgens rückten sie mit dem Bagger an. Den ganzen Tag über waren Decker und die Mitarbeiter einer Wolfacher Baufirma sowie Bauhofleiter Maik Knötig damit beschäftigt, den Schaden zu beheben. Sie mussten ein vier Quadratmeter großes Loch in 1,80 Metern Tiefe graben, um an das Leitungsleck zu gelangen. Knackpunkt dabei: die 70 Zentimeter große Eisschicht, die das Straßenpflaster bedeckte. Diese musste erst in einer aufwendigen Prozedur aufgespitzt werden. Deswegen dauerte der Einsatz auch länger als normalerweise üblich, erläuterte Decker. Das Gebiet war am Donnerstag daher komplett abgesperrt. Die Auto- und Busfahrer mussten den Bereich umfahren und wurden über die Bergstraße geleitet. Mittlerweile rollt der Verkehr aber wie gewohnt unter dem Schlosstorbogen hindurch. Decker und seine Leute wollen nur noch eins erledigen: das aufgeschüttete Loch nächste Woche asphaltieren. "Wir warten auf gutes Wetter", sagt der Wassermeister. Er hoffe auf Plusgrade am Mittwoch. Dann wäre die Straßendecke vollständig repariert. Foto: Bea