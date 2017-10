Die Röslehansel rufen nach der Sommerpause zu einer kleinen Wanderung auf. Laut Organisatoren geht es am Samstag, 21. Oktober, mit Umweg zum Oberwolfacher "Posthörnle". "Dort werden wir kegeln und anschließend verweilen, bis wir uns wieder auf den Rückweg nach Wolfach machen", heißt es. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Narrenbrunnen. Teilnehmer werden gebeten, in Rösle-T-Shirts zu erscheinen. Kontakt ist unter Telefon 0172/8 98 47 89 und Telefon 0176/44 77 14 44 möglich. Foto: Rupprecht