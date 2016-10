Wolfach Raffinierter Stadtplan fürs Festspiel

Am ersten Februarwochende steht ein Nachbarschaftsbesuch in Oberwolfach an. Am 11. und 12. Februar wird die Freie Narrenzunft Wolfach beim "Landschaftstreffen Oberschwaben/Allgäu" in Kißlegg dabei sein. Zudem statten die "Hästräger der befreundeten Narrenzunft Zell am Harmersbach" am Fasnetsundig einen Besuch ab.

In Kißlegg wird die Zunft mit dem Festspiel "Altweibermühle" auftreten. Für die Auswärtsuraufführung des mehr als 200 Jahre alten Stoffes bekommt die Wolfacher Zunft eigens eine Bühne vor dem Kißlegger Narrenschloss aufgebaut. Damit sich jeder im Großen Narrenrat jetzt schon ein Bild davon machen konnte, wartete Festspielleiter Schillinger mit einer technischen Innovation auf.

Stadtplan vergrößert

Damit auch in den hinteren Reihen des Gasthofs jeder Narr die wichtigen Lokalitäten – bestehend aus Massenquartier, Hotel und Festbühne – erkennen konnte, hatte Bernd den Stadtplan per stufenloser Vergrößerung aufbereitet. Vor so viel technischer Raffinesse konnte Medienmeister Jürgen Bachthaler nur den Narrenhut ziehen.

Die Veranstaltungstermine für das Jahr 2017 in Wolfach variieren lediglich in ihren Räumlichkeiten. So wird der Musikerball nicht mehr in der Festhalle, sondern in der Schlosshalle stattfinden. Wäre diese eine Diskothek, könnte von zwei Böden gesprochen werden. So gibt es eben einen Raum vor und den anderen Raum nach der aus Brandschutzgründen wichtigen Zwischenwand.

Für die Elfemess am Dienstag wird eine größere Gastwirtschaft gesucht und am "Schmutzigen Donnerstag" möchten die Alden Rungunkeln und Müller eine "Trinkhalle und Aufwärmstube" betreiben. Mit erstgenannter Funktion hatte der Narrenvater mit Rücksicht auf die Wolfacher Gastwirte seine Sorge. Die zweitgenannte Funktion sei für die vielen Trommler und Kaffeetanten, die im Städtchen unterwegs seien, natürlich wünschenswert.

Masken früher da

Unter "Wünsche und Anträge" wurde angeregt, dass zukünftig die neuen Hästräger ihre Maske offiziell auf einer der Narrenversammlungen vor der Fasnet, spätestens aber bei der Martini-Sitzung, überreicht bekommen sollen. Damit würde einerseits die Narrenversammlung aufgewertet und die Neuen kämen niederschwellig in Kontakt mit ihrer Narrenzunft. Der Antrag wurde mit einer Stimmen-Enthaltung angenommen.

Nicht zum ersten Mal kam als zweite Anregung aus der Versammlung der Wunsch, dass von jeder Gruppierung mindestens zwei Hästräger am Zunftabend mit auf die Bühne gehen sollten. Hier wie auch beim Schnurren mit der Musik mache es einfach ein schöneres Bild, wenn Hansele aller Couleur mithopsen würden. Dazu könnte in einer Freien Narrenzunft natürlich nur ein Appell an die Narren formuliert werden.

Der letzte Antrag betraf den 60. Geburtstag der Alden Rungunkeln und Müller. Diese Gruppierung wird am Fasnetsfreitag 2018 ihr Bestehen feiern.

Noch 2016 – nämlich am Freitag, 28. Oktober – wird für alle Interessierten im Großen Narrenrat eine Brauereibesichtigung in Donaueschingen angeboten. Der Treffpunkt ist um 13 Uhr am Park- und Ride-Platz in Wolfach. Informationen und Anmeldungen per E-Mail an bewirtung@narro-wolfach.de.