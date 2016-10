Wolfach Räte vertagen Honorierung für den Umbau

Wolfach . Bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch stellten die Wolfacher Architektin Sabine Schmider und der Haslacher Elektroplaner Michael Schwendemann zwei Gestaltungsmöglichkeiten für die Sanierung der Schlosshalle vor, der Rat votierte aber dagegen und will sich bei den Planungen mehr Zeit lassen.

"In den Köpfen ist viel passiert, aber in Wirklichkeit noch nichts", sagte Bürgermeister Thomas Geppert zu Beginn der Debatte. Seitdem bekannt ist, dass der Bahnhof bald saniert sein wird und die Stadtkapelle zum Proben dann dort einziehen wird und die Schlosshalle nicht mehr in Anspruch nimmt, beschäftigt das Rathaus die Zukunft des traditionsreichen Raumes. Allein 51 Prozent der Baukosten würde das Regierungspräsidium Freiburg beisteuern. Schon 2010 starteten die Planungen.

Schmider stellte an den Räten eine Art Zwischenergebnis vor. Zentrale Rolle spielte dabei auch der Brandschutz. Das Gebäude ist derzeit in drei Ebenen durch Wände unterteilt. Die Vision vieler Wolfacher sei aber, den Saal wieder zu einem großen Ganzen zusammenzuführen. Dies sei aber baurechtlich gar nicht so einfach, betonte Schmider bei der Sitzung.