Wolfach Prozess mit Täter-Opfer-Ausgleich eingestellt

Dazu bewogen hatte Roser auch die Tatsache, dass die drei weiteren Zeugen auch kein Licht ins Dunkel bringen konnten. Bereits in der ersten Verhandlung am 13. Oktober sagten sechs Zeugen aus. Sie hatten aber nicht für Klarheit gesorgt, sondern noch mehr Fragen aufgeworfen.

Nun wurden der Vater des Angeklagten, dessen Freundin sowie –­ erneut – eine Verkäuferin, die beim Diebstahl am 3. Februar vor Ort war, befragt. Letztere war nötig geworden, weil der vermeintlich verschwundene Geldbeutel aufgetaucht war. Er wurde am 20. Oktober bei einem Kinzigtäler Polizeirevier vom Vater eingeworfen und enthielt den besagten Betrag zwischen 50 und 70 Euro.

Allerdings konnte besagte Verkäuferin das Beweisstück nicht eindeutig identifizieren. "Also hundertprozentig kann ich es nicht sagen. Eher weniger. Es sind einige Fächer darin, aber ich kann es nicht bezeugen", sagte sie aus. Auch, was den zweiten Tatvorwurf betrifft, so konnten die anderen beiden Zeugen nicht bestätigen, dass der Angeklagte, dem Geschädigten tatsächlich mit dem Leben gedroht hatte.

Der Ausgleich wird sich nicht auf einen weiteren Prozess, der dem Angeklagten blüht und sich auf der Verfahrensliste des Gerichts befindet, auswirken. Erst wenn dieser tatsächlich erfolgreich verläuft, könnte auch das neue Verfahren eingestellt werden. "Diese familiäre Geschichte braucht eine Lösung, die langfristiger ist, als eine Verurteilung", beurteilte Roser.