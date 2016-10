Wolfach Präsente für Peter Weisser

Wolfach (pb). Seit 70 Jahren ist die FC und Torwartlegende Jakob Weisser Mitglied im Wolfacher Traditions-Fußballclub. Weisser, der einst in ganz Südbaden in der zweiten Amateurliga auf Tore- und Punktejagd ging, feierte am vergangenen Freitag seinen 90. Geburtstag. Ein paar Tage später überraschten der FC Vorstand Peter Buchholz und das Vorstandsmitglied Otto Wöhrle den Jubilaren daher mit einem Besuch.