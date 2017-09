Wolfach Portugiesisches Lebensmittelgeschäft zieht um

Schnelleres Entladen

Sie ist aber jetzt erst einmal froh, den Standort gewechselt zu haben. Und es geht auch alles gleich gut über die Bühne. Ein weiterer Umzugsgrund war nämlich die Ladesituation.

In der Vorstadtstraße habe es stundenlang gedauert, so die Co-Inhaberin, bis die Waren vom Transporter im Laden verstaut waren. Am Dienstag sei es auf der neuen Lagerrampe "ruck-zuck gegangen" – in fünf Minuten. "Das kann man gar nicht vergleichen", findet Carvalho.

Über eine Freundin seien die beiden auf das im Juli freigewordene Objekt von Lars Pfau aufmerksam geworden. Nach der Besichtigung waren sie sich sofort einig, die Hälfte davon zu pachten.

Kühlungsproblem gelöst

Neben der besseren Ent- und Beladesituation hat sich für das Paar noch etwas zum Guten verändert: Die Ware kann in einer Kühlzelle gelagert werden. Der Vermieter in der Vorstadtstraße habe es nicht eingesehen, eine Kühlanlage einzubauen und das sei im Sommer schwierig gewesen – nun können der Frühling und der Sommer also kommen.