Wolfach Integration: Helferkreis große Entlastung

"Der Helferkreis ist eine große Entlastung", betonte Geppert beim Pressegespräch am Mittwoch im Rathaus. In den vergangenen eineinhalb Jahren sei es ein loser Verbund gewesen. Nun wolle die Stadt gemeinsam mit ihm agieren, so Geppert. Demnach will die Verwaltung nicht nur für die gesetzliche Anschlussunterbringung der Flüchtlinge sorgen, sondern auch die Integration der Ankommenden mit dem Helferkreis gemeinsam gestalten.

Ein erster Schritt auf diesem Weg ist die kommende Netzwerkveranstaltung, am Dienstag, 4. Juli, ab 19 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus. Wenn sich noch mehr Menschen dafür anmelden, käme auch das Feuerwehrgerätehaus infrage.

Insgesamt 87 Vereine gibt es in Wolfach, die größten aus den Bereichen Sport, Kultur und Bürgerwehr hat die Stadtverwaltung dafür angeschrieben. Adressaten sind vor allem diejenigen, die sich stark in der Jugendarbeit engagieren, so Geppert. Aber grundsätzlich könne jeder sich dazu gesellen, der "sich angesprochen fühlt", fügte Gerhard Schrempp, Koordinator des Helferkreises, hinzu.