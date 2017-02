Wolfach "Pflasterfeger" berichten über Abenteuer vom Kammerjäger "Jogele"

Zu den Arbeitseinsätzen im Alten Bahnhof und dem Umzugsstress mit der Stadtkapelle kam den "Pflasterfegern" zufolge im Hause Haas auch noch der anfänglich aussichtslose Kampf mit einem vierbeinigen Mitbewohner. In dessen Verlauf schwang sich der beliebte Musiker zum Kammerjäger "par exellence" auf. Seine Frau Inge hatte ihm wohl mehrfach von dem nächtlichen Besuch in der Küche berichtet. Dies allein hätte den Gemütsmensch aber nicht zum Handeln veranlasst.

Haas macht Jagd auf Nager

Das possierliche Tierchen beging allerdings den Anfängerfehler, sich an den Haas’schen Speck- und Wurstvorräten zu laben und damit in direkte Nahrungskonkurrenz zum "Jogele" zu treten. Tags drauf erwarteten den Nager die ganze im örtlichen Fachhandel erhältliche Produktpalette an Fanggeräten.