Wolfach Pausenhalle wird zum Hexenkessel

Halbmeil. Hexenmeister Wilhelm Lutz und Rindenhanselobristin Ingrid Hellmig begrüßten die Narren mit einem dreifachen Narro, bevor die Zunft mit einem schelmischen Film über die Romanze von Pechbrennerhexe und Rindenhansel die Gäste restlos begeisterte.

In dem hollywoodreifen Streifen werfen sich die Beiden beispielsweise am Bug des Piratenschiffes auf dem Wolfacher Kinderspielplatz an der Kinzig in die berühmte Pose von Leonardo di Caprio und Kate Winslet in dem Kassenschlager "Titanic" und trinken bei Kerzenlicht Sekt in der Badewanne. Die im Abspann des Films genannten Akteure und Regisseurin Selina Kipp ernteten riesigen Applaus und als anschließend die Masken unter der schwungvollen Begleitung der Chaotenband einmarschierten, brodelte der "Hexenkessel" in der Halle. Der Stimmungspegel blieb hoch, denn die Serregeister Oberwolfach legten einen Tanz auf die Bühne, der es in sich hatte. Ohne Zugabe durften die knackigen Jungs, die Kreischattacken unter den weiblichen Gästen auslösten und die nicht minder kessen Mädels nicht von der Bühne.

Auch der Halbmeiler Narrenrat hatte sich ein Tänzchen für das Geburtsgaskind ausgedacht und hüpfte in ausgefeilter Choreografie in gefährlich engen Strumpfhosen über die Bühne. Die Willstätter Hexen gratulierten mit ihrem "besten Sänger" Philipp.